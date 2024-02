Laura Prieto revela que fue diagnosticada con Trastorno Límite de la Personalidad: "Hago mi vida normal"

11 feb. 2024 - 09:15 hrs.

Laura Prieto reveló que en 2023, y a raíz de su depresión, recibió un nuevo diagnóstico: Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).

La ex “Calle 7” detalló cómo ha sido vivir con esto, los prejuicios que existen y qué tanto le ha servido la psicoterapia para su vida.

"Mi doctor me dijo que no me encasillara"

“Cuando supe mi diagnóstico, comencé a informarme más. Y hoy puedo reconocerlo”, partió diciendo en entrevista con LUN.

Prieto había sido diagnosticada con bipolaridad, pero “sabía que eso no estaba bien. Cuando me diagnosticaron (TLP) mi doctor me dijo que no me encasillara como una persona con personalidad limítrofe”.

Luego, explicó por qué tuvo una mala reacción cuando recibió su diagnóstico. “Uno siempre tiene el prejuicio de tener ciertos trastornos”.

“Pensé que era uno muy fuerte, pero después me di cuenta de que es uno que viene a través de los traumas que uno tuvo cuando era chico o en la vida. Por lo menos para mí lo que más me ha servido ha sido el psicoanálisis”, añadió.

Con respecto a como ha sido ir a terapia, dijo que “era muy fuerte porque uno abre ciertas puertas que no quieres abrir porque son traumas muy dolorosos. Mis amigas me veían llegar de la sesión y me preguntaban para qué iba... Yo les decía que tenía que darle su tiempo. Siento que estoy en un gran avance. Disfruto de mis sesiones y puedo ver la vida desde otro ángulo”, admitió.

"Hago mi vida normal"

Laura Prieto también contó que “hay personas que piensan que tengo depresión, pero no es así... hoy estoy bien, hago mi vida normal como cualquier persona, pero sí creo que es importante contar estos avances, que para mí son logros”.

“Ver la vida desde otro ángulo y que esos fantasmas, que antes me corrían por detrás, hoy los reconozco, puedo agarrarlos, mirarlos, dejarlos de lado y seguir con mi vida. No le tengan miedo a pedir ayuda. Son procesos de cada uno y cada uno se lo toma como puede”, cerró.

