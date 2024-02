"Los dolores eran insoportables": Ignacio Lastra recordará su grave accidente en 'La Cabaña'

21 feb. 2024 - 21:00 hrs.

Imperdible se viene el capítulo de este viernes 23 de febrero de "La Cabaña", el docushow de Mega, protagonizado por cuatro exponentes de la farándula nacional.

Hablamos de Ignacio Lastra, Mario Ortega, Gala Caldirola y Laura Prieto. Los cuatro tendrán que compartir durante 48 horas en la cabaña ubicada en el sector del Cajón del Maipo, en las afueras de la Región Metropolitana.

Grandes secretos de "La Cabaña"

Quien definitivamente se robará el undécimo capítulo de "La Cabaña" es Ignacio Lastra, quien hablará en extenso del accidente que sufrió en el año 2017 en pleno centro de Providencia, cuando su auto terminó incendiado por completo, mientras iba a bordo con su ex, Julia Fernandes.

"Tiempo al tiempo, porque me quemé el 90% de mi cuerpo... o sea, todo", dirá Ignacio en una de las conversaciones durante el capítulo.

Ignacio Lastra en 'La Cabaña'

Siempre hablando de su accidente, Ignacio Lastra aseguró que en el proceso de recuperación "los dolores eran insoportables, ya habiendo salido incluso de la clínica".

Haciendo una reflexión, recordando que en el auto iba Julia Fernandes, Lastra dijo que el día del accidente, "a lo mejor si hubiera ido solo, yo también me hubiera muerto no más, a lo mejor no la hubiera escuchado".

"La Cabaña" se emite los viernes a partir de las 22:30 horas por Mega. Los capítulos los puedes ver 24 horas antes a través de Mega GO.

Todo sobre La Cabaña