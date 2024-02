El complejo momento de Sandy Boquita tras dar a luz: Fue internada una semana después del parto

20 feb. 2024 - 03:18 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo e influecer argentina Sandra Staniscia, conocida como Sandy Boquita, fue madre por segunda vez el pasado 12 de febrero, luego de dar a luz a la pequeña Alma.

Transcurrida una semana, la trasandina debió internarse de urgencia en una clínica capitalina, tras presentar complicaciones de salud.

¿Qué dijo Sandy?

La trasandina, de 45 años y que es dueña del centro de estética Saloni, en diálogo con Las Últimas Noticias contó que decidió regresar a la clínica al evidenciar sangrado en la herida de la cesárea.

“Fui a la clínica a ver qué me pasaba, me trataron, después regresé a casa y al final volví a la clínica porque me sentía mal. Es que me empezaron a ocurrir muchas cosas de forma simultánea”, relató.

Exámenes

“Me hicieron análisis de sangre y descubrieron que tenía una infección. Al principio los médicos no sabían a qué se debía, pero después notaron que tenía sangre mía en el útero, lo que estaba provocando el proceso infeccioso”, contó.

Añadió que “me dejaron hospitalizada por 48 horas para tratar la infección. Me dijeron que es de cuidado, pero no es grave. Me están suministrando antibióticos”.

“Estoy en buenas manos, pero igual es duro estar lejos de mis bebés y en este estado de puerperio. Eso me da penita”, cerró la trasandina.

