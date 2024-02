¿Nuevo iPhone? Apple estaría desarrollando celulares "tipo almeja"

08 feb. 2024 - 22:10 hrs.

El gigante tecnológico Apple estaría diseñando dos prototipos de lo que sería su primer iPhone plegable "tipo almeja".

La empresa habría empezado a experimentar con dispositivos plegables el año 2018 y estarían testeando modelos de este tipo en la actualidad.

Apple estaría desarrollando dos prototipos de celulares plegables /AFP

¿Qué se sabe del iPhone plegable?

El medio de The information dio a conocer la noticia del presunto nuevo iPhone, del que hasta el momento no se tiene detalles sobre si llegará o no al mercado.

Se señala que Apple estaría trabando con dos tipos de modelos plegables en diferentes tamaños, buscando que el diseño sea lo más fino posible, para que cuando se cierre el dispositivo sea ligero y delgado.

También se estaría probando invertir las pantallas plegables, de manera que cuando el dispositivo se cierre, estas queden mirando hacia afuera.

Hasta el momento, el smartphone plegable más popular del mercado es el Samsung Galaxy Z Flip, de la compañía Samsung, el cual se estrenó en el año 2020.

El Samsung Galaxy Z FLip, es uno de los modelos plegables más populares en el mercado/AFP

¿El modelo de Apple saldrá a la luz?

Apple se habría comunicado con fabricantes de piezas asiáticos para obtener componentes que podrían llegar a ser utilizados en sus prototipos de dispositivos plegables

Sin embargo, se indica que hasta el momento no se sabe si este nuevo modelo de iPhone será lanzado al mercado o no.

