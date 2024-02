"Me tenía chato": Máximo Menem Bolocco revela tenso cruce con actor en programa de TV

05 feb. 2024 - 19:10 hrs.

El influencer Máximo Menem Bolocco reveló una serie de burlas que recibió de parte del actor Marcial Tagle.

El estudiante de Arquitectura coincidió con Tagle en un programa de televisión de cocina, donde fue víctima de más de una broma, al parecer no tan amistosa, por parte del actor.

"Me tenía chato"

Según contó el joven de 20 años a LUN, Marcial Tagle lo molestaba por ser hijo de la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco.

"Marcial ya no está en el programa. Gracias a Dios lo echaron porque me tenía chato", sinceró el hijo del expresidente de Argentina, Carlos Menem.

Máximo Menem y Marcial Tagle (Instagram)

Máximo relató que Marcial "era pesado y de la nada, porque ni siquiera me conocía. Yo le paré el carro: estás haciendo farándula y no te voy a responder. Ahí el solito se fue. No hay que pescar".

La incursión de Máximo en programa de TV

La participación en el estelar será el debut del joven en televisión.

Respecto a los comentarios que indican que es parte el espacio debido a la influencia de su madre, fue enfático en aclarar que "no estoy por pituto".

En esa línea, Máximo indicó que "mi mamá fue Miss Universo y después le dio luz a la televisión chilena, es una de las mejores animadoras, y mi madrina Diana (Bolocco) es ídola también en el medio. Me llamaron porque soy conocido. La gente siempre va a hablar".

