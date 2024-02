Emotiva sorpresa en los Premios Grammy: Reapareció Céline Dion a dos años de haberse retirado de los escenarios

05 feb. 2024 - 15:10 hrs.

La cantante Céline Dion hizo una aparición sorpresa en la premiación de los Grammy 2024, para anunciar una de las categorías más importantes de la noche: Álbum del año.

La intérprete de "My Heart Will Go On" había desaparecido de los escenarios tras ser diagnosticada con el síndrome de persona rígida hace tres años.

Céline Dion hizo una reaparición sorpresa en los premios Grammy 2024/AFP

"Estoy feliz de estar aquí"

Del brazo de su hijo, René-Charles Angelil, la artista canadiense apareció en los Grammy, a dos años de haberse retirado de los escenarios, con su emblemática canción "The Power Of Love" sonando de fondo.

La cantante fue recibida con aplausos, mostrándose emocionada. “Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo desde el corazón”, dijo a la audiencia.

La artista fue la encargada de anunciar la última categoría de la noche, correspondiente a Álbum del año, que finalmente se terminó llevando a casa Taylor Swift, por su disco "Midnights".

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

La enfermedad de Céline Dion

Dion fue diagnosticada el año 2021 con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que se caracteriza "por episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco y de los brazos y piernas", indica el Genetic and Rare Diseases Information Center.

En un documental para la plataforma Amazon Prime Video, la artista decidió contar su testimonio enfrentando esta enfermedad.

El filme, llamado "I Am: Celine Dion", buscó retratar lo que ha sido su vida desde que fue diagnosticada.

En su Instagram, señaló que "estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina"

