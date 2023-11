Síndrome de persona rígida: Esta es la enfermedad que padece Céline Dion, la icónica intérprete de canción de "Titanic"

02 nov. 2023 - 14:37 hrs.

La cantante Céline Dion, reconocida mundialmente por su icónica interpretación de la canción de la película "Titanic", anunció en diciembre pasado, a través de sus redes sociales, la cancelación de algunos de sus conciertos tras ser diagnosticada con el Síndrome de Persona Rígida (SPS, por sus siglas en inglés).

El diagnóstico no fue menor, ya que el SPS es una afección neurológica poco común, que puede tardar años en ser diagnosticada y en ajustar el tratamiento al paciente.

De hecho, en mayo del año en curso, la cantante canceló completamente su gira “Courage World Tour” por complicaciones relacionadas con su cuadro clínico. “Siento mucho decepcionarlos a todos una vez más (…) Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero las giras pueden ser muy difíciles, incluso cuando estás al 100%”, expresó Dion en aquel entonces.

¿Qué es el síndrome de persona rígida?

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica rara que afecta al cerebro y la médula espinal, presentándose en aproximadamente “una de cada millón de personas”.

Catalogado como una enfermedad autoinmune, tiene un origen desconocido, pero desde el Centro de Información de Enfermedades Raras y Genéticas, explican que es provocado por un incremento en la actividad muscular.

¿Cuáles son los síntomas del Síndrome de persona rígida:?

Los espasmos musculares violentos y la rigidez de diferentes secciones del cuerpo son las principales manifestaciones de la condición, Adicionalmente, quienes lo padecen también son más sensibles a los sonidos muy fuertes o al estrés emocional, describieron especialistas desde la Universidad de Yale.

La severidad y la progresión de estos dependen de cada caso, y mientras algunos se desarrollan de manera constante, otros se pueden mantener estables por un largo periodo de tiempo.

“Estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, en algunas ocasiones me han impedido caminar y afectan a veces a mis cuerdas vocales, lo que me impide cantar de la manera que acostumbro”, contó Céline Dion en aquel momento.

Según el sitio Rare Diseases, se describe a los espasmos como dolorosos y que suelen empeorar con la rigidez.

La reducción en la movilidad del cuerpo, puede comenzar de manera gradual en los hombros, cuello o caderas y suele ser mucho más prominente en un solo lado del cuerpo. Con el tiempo, puede alterar la postura y generar una curvatura de la columna.

“Los afectados por el síndrome de la persona rígida pueden padecerlo de forma leve o grave, y un enfoque personalizado del tratamiento de la enfermedad es la mejor forma de garantizar un mejor pronóstico", contó el Dr. Richard Nowak, neurólogo de Yale Medicine.

Desalentador presente de Céline Dion

El estado de salud de la cantante canadiense Céline Dion (55) ha permanecido como un misterio desde que anunció la cancelación de su gira en Europa. Pero ahora, su hermana Claudette reapareció con una desalentadora actualización.

“No podemos encontrar una medicina que funcione, pero lo importante es no perder la esperanza”, dijo Claudette a Le Journal de Montreal.

Según explicó, Linda, la tercera de las hermanas, se ha mudado a la casa de la intérprete de “My Heart Will Go On” para apoyarla y ayudarla.

“Sinceramente, creo que lo que más necesita es descansar. Siempre va más allá, siempre intenta ser la mejor y estar en lo más alto de sus capacidades. En un momento dado, el corazón y el cuerpo intentan decirte algo. Es importante escucharlos”, añadió la mujer.

La reaparición de Céline Dion

El pasado lunes 30 de octubre, la intérprete de canciones como "All by myself", fue captada como público en un partido de hockey de los Montreal Canadiens contra los Vegas Goden Knights, en Las Vegas, Estados Unidos.

La cantante de actuales 55 años se le vio disfrutando del encuentro deportivo con sus hijos, René Charles de 22 años y los gemelos Nelson y Eddy, que actualmente tienen 13.

Dion incluso se dio el tiempo de darle su apoyo a los Montreal Canadiens, recomendándoles que, "permanezcan saludables, fuertes. Hagan lo que mejor saben hacer", reporta Infobae.

Actualmente, Céline Dion se encuentra residiendo en Las Vegas y es poco lo que se ha sabido de los avances en su estado de salud.

