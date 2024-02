Netflix libera primeras imágenes de la segunda temporada de "El Juego del Calamar"

Sin duda que "El Juego del Calamar" (Squid Game) se ha posicionado como una de las series coreanas más populares del mundo.

La producción, que cuenta la historia de personas en apuros económicos que deben ser el único sobreviviente de un millonario y mortal concurso, fue ampliamente vista en todo el mundo.

Respondiendo a ese éxito, Netflix confirmó que será durante este 2024 cuando se estrene la segunda temporada de la serie, publicando además un adelanto de lo que serán los nuevos episodios.

En las imágenes publicadas por el gigante del streaming se ve una secuencia que continúa lo que acabó en la primera temporada, cuando el protagonista de la trama y ganador de "El Juego del Calamar" está tomando un avión, que le iba a permitir reencontrarse con su hija, pero finalmente desiste de su decisión al sostener una llamada telefónica.

Desde el otro lado de la línea le advierten a Gi Hun, el protagonista, que tras resultar ganador luce una nueva apariencia con un llamativo pelo rojo, que "se arrepentirá de su decisión".

Mientras que él responde "te encontraré, pase lo que pase", dejando abierta cuál será la trama que tendrá esta nueva temporada de la ficción.

