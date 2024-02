"Muy buena onda": Pailita aclara rumores que lo vinculan a conocida influencer

01 feb. 2024 - 19:10 hrs.

El cantante nacional Carlos Rain Pailacheo, más conocido como Pailita, aclaró los rumores que lo vinculan con una conocida influencer.

A mediados de enero, Paula Fernández, más conocida como "Ropero Paula", y quien suma más de 364 mil seguidores en su cuenta de Instagram, publicó una fotografía con el cantante.

En la imagen que se tomaron en una fiesta, se puede ver al magallánico abrazando por el cuello a la egresada de Derecho, mientras que ella esboza una gran sonrisa.

Pailita y 'Ropero Paula' (Instagram)

Ahora fue el mismo intérprete de "Parcera" quien aclaró su vínculo con "Ropero Paula".

"Yo ni siquiera la conocía"

"Yo estoy soltero", comenzó diciendo entre risas el cantante. "Cuando voy a las fiestas soy de pana, no soy de esas personas que se esquiva a conversar con la gente", aclaró a FMDOS.

El joven oriundo de Punta Arenas explicó que la imagen que subió "Ropero Paula" con él corresponde a una fotografía que ella le pidió durante una fiesta.

'Ropero Paula' (Instagram)

"Me subieron un TikTok ese día con una niña, no es la Cata —Vallejos—, la 'Ropero Paula', me fue a pedir una foto, la niña, muy buena onda, la foto la subió al Instagram con unas caritas y ahí como que me shippearon —vincularon— con ella".

Pailita aclaró que "yo ni siquiera la conocía, pero suele pasar porque yo me pongo a conversar de pana con la gente".

Pailita (Instagram)

El cantante también tuvo palabras para "Ropero Paula" y le deseó "bendiciones", ya que "fue de pana en ese momento, muy buena onda".

En cuanto a su presente sentimental, Pailita explicó que se encuentra soltero, pero abierto a las posibilidades de conocer a alguien.

"Estoy soltero, en breve me enamoro sí", advirtió, para aclarar que "me quiero puro enamorar, estamos ahí, trabajando para eso".

Todo sobre Famosos chilenos