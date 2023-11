"Me parte el alma ver cómo juzgan sin saber": Marcianeke habla tras cancelar show para Bomberos de Nacimiento

23 nov. 2023 - 15:05 hrs.

El Cuerpo de Bomberos de Nacimiento, de la región del Biobío, tenía organizado para el pasado 18 de noviembre un evento de recaudación de fondos, que tenía como uno de sus principales invitados a Marcianeke.

Sin embargo, el cantante no llegó al recital pactado, cancelando a último momento su participación, aduciendo problemas con la aeronave que lo llevaría hasta allá.

"Vamos a hacer un show totalmente gratis para ustedes, les pido mil disculpas, se nos escapó de las manos", expresó el cantante tras anunciar que no realizaría su show.

Bomberos exige la devolución del dinero

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de la comuna lanzó a través de redes sociales un comunicado mediante un video, en el cual deslizaron fuertes críticas hacia Marcianeke, cuestionando incluso la razón por la que canceló su espectáculo.

Marcianeke

"Entendemos que por su seguridad, por no contar con el jet privado en óptimas condiciones no pudo viajar. Pero nos llama fuertemente la atención que casi a la misma hora, él se estuviese presentando en el escenario en la comuna de Litueche (región de O'Higgins)", indicaron.

Asimismo, le exigieron la devolución del 50% del monto pagado por ellos a Marcianeke, que asciende a $4 millones y medio, debido a que el espectáculo finalmente no se llevó a cabo.

"Me parte el alma ver cómo juzgan sin saber"

Tras la viralización de este video, las críticas al artista no se hicieron esperar. Muchos internautas le hicieron llegar su enojo y desazón al cantante en todas las redes sociales, provocando que Marcianeke publicara una sentida historia durante este jueves 23 de noviembre.

"Me acaba de llegar el video del comunicado de los Bomberos. Les pido mil disculpas. Estamos haciendo las gestiones para hacerles la devolución (del dinero)", aseguró.

Luego, añadió que "de verdad, no piensen que no quería ir. Me parte el alma ver cómo juzgan sin saber. Estoy haciendo lo posible para remediar la situación. Perdón".

Historia de Marcianeke

Se espera que durante las próximas horas de este jueves 23 de noviembre, el equipo de Marcianeke lance un comunicado aclarando más en detalle esta situación.

