"Pedimos privacidad": Lo que se sabe de la muerte a los 53 años de Francesc Picas, exintegrante de Loco Mía

22 nov. 2023 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

Francesc Picas, recordado integrante del grupo español Loco Mía, falleció el pasado 18 de noviembre a los 53 años en la ciudad de Barcelona, reportan medios internacionales.

Picas fue uno de los integrantes que llegó a reemplazar a uno de los fundadores de Loco Mía, Xavier Font, a fines de los 80, gozando de gran popularidad con el público.

Su deceso

Una página de fans de Picas en Facebook dio a conocer el deceso del español durante la noche del martes 21 de noviembre, sin especificar detalles sobre las causas de su muerte.

Sobre una foto en la que Francesc aparece sonriente, el club de fans del intérprete escribió: "Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre, para unirse a los seres celestiales que lo esperan".

"Aún me cuesta tu partida, Dios te tenga en tu gloria. Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo al infinito hasta el cielo si queréis", se agregó.

Lo que se sabe de su muerte

Existe mucha incertidumbre respecto a lo que ha pasado con Francesc Picas y su vida, pues su fallecimiento sorprendió a muchos. Es así que en la opinión pública se inserta la interrogante sobre de qué murió y qué sucedió.

No existe mucha información al respecto del fallecimiento del cantante, por lo que no se puede dar a conocer qué es lo que habría pasado.

Lo único que es confirmado es su temprana partida a los 53 años de edad en su natal Barcelona, generando cierta melancolía en los fans de Loco Mía que se deleitaron con sus canciones, principalmente en los años 90.

Su entorno familiar

Este miércoles 22 de noviembre su familia escribió un comunicado en las redes sociales del propio cantante para asegurar que, en efecto, Francesc perdió la vida.

Además, se pidió respeto y privacidad, por lo que no se expresaron mayores detalles de lo ocurrido.

“La luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido. La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece. Gracias por vuestra comprensión y apoyo”, señala la publicación.

Todo sobre Famosos