Muere a los 53 años Francesc Picas, histórico integrante del grupo español Loco Mía

22 nov. 2023 - 16:35 hrs.

Francesc Picas, recordado integrante del grupo español Loco Mía, falleció el pasado 18 de noviembre a los 53 años en la ciudad de Barcelona, reportan medios internacionales.

Picas fue uno de los integrantes que llegó a reemplazar a uno de los fundadores de Loco Mía, Xavier Font, a fines de los 80, gozando de gran popularidad con el público.

El deceso de Francesc Picas

Una página de fans de Picas en Facebook dio a conocer el deceso del español durante la noche del martes 21 de noviembre, sin especificar detalles sobre las causas de su muerte.

Sobre una foto en la que Francesc aparece sonriente, el club de fans del intérprete escribió: "Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre, para unirse a los seres celestiales que lo esperan".

"Aún me cuesta tu partida, Dios te tenga en tu gloria. Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo al infinito hasta el cielo si queréis", se agregó.

Publicación de Facebook del fan page de Francesc Picas

Francesc Picas luego de Loco Mía

Francesc tenía solo 17 años cuando ingresó a Loco Mía. En ese entonces era estudiante de periodismo y llamó la atención de los integrantes de la banda.

El fallecido cantante fue parte de la primera generación de la agrupación, que gozó de gran éxito tanto en España como Latinoamérica.

A fines de los 90 dejó la banda y, en un principio, vivió de los dividendos que le dejó su paso por Loco Mía. No obstante, con el paso de los años los ahorros se fueron diluyendo y decidió estudiar psicología, carrera la cual ejerció, reporta el medio Heraldo.

