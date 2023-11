"Le dije que tuviera cuidado": La llamada del 'Chino' Ríos a Guillermo Maripán que molestó a su hija Constanza

22 nov. 2023 - 18:40 hrs.

Tal como fue anunciado hace semanas, Marcelo "Chino" Ríos fue invitado a un programa de Chilevisión en donde se sinceró sobre el fugaz romance entre su hija Constanza y Guillermo Maripán.

Recordemos que la influencer y el futbolista mantuvieron una relación a distancia en 2021 y, aunque en un principio ambos parecían bastante entusiasmados, terminaron separándose. Meses después, Maripán sería vinculado amorosamente con la exchica reality Aylén Milla.

En la entrevista, que fue grabada a mediados de octubre, el exnúmero uno del tenis desclasificó una llamada que le hizo al expololo de Constanza, la cual terminó molestando a la joven.

Constanza Ríos/Instagram

"Le dije que tuviera cuidado"

"Mira, yo no soy celoso y con la Cony tengo harta confianza y me cuenta todo. No tengo idea cómo llegó ahí, o sea, sé cómo llegó ahí, sé cómo se conocieron y todo. Le gustó, es cosa de ella. Duraron poco", partió aclarando Ríos.

En este contexto, Julián Elfenbein le preguntó si el jugador de La Roja "le caía mal", ante lo que el extenista aseguró que "no, no lo conozco (...) Nunca lo vi, pero era cosa de ella (de Constanza), yo la apoyaba en lo que hiciera".

Constanza Ríos y Guillermo Maripán/Instagram

Fue entonces que se refirió a la conversación telefónica que tuvo con Maripán: "Lo llamé para preguntarle cosas. Suena como amenazas, yo no amenazo, hablo cosas que a mí me interesan de mi hija y se las digo, él verá cómo las toma".

Según Ríos, tomó esta la decisión de contactarlo luego de que Gary Medel le hiciera algunos comentarios sobre el seleccionado nacional que no fueron de su agrado. Eso sí, destacó que fue en "buena onda".

"Fue para explicarle cuál era la situación, la situación mía, la situación de lo que estaba pasando entre ellos y qué podría suceder, en qué estaba él y que tuviera cuidado. Que tuviera cuidado porque era mi hija. Tampoco era amenazarlo", explicó.

Finalmente, mencionó que "Constanza se enojó conmigo, porque me metía en la cuestión, y tiene toda la razón por que no lo conversé con ella primero. Pero él lo entendió".

Todo sobre Famosos chilenos