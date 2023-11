"He esperado toda mi vida para esto": Martita tuvo su primera vez con Gonzalo en "Generación 98'"

13 nov. 2023 - 23:20 hrs.

Un esperado momento se pudo ver en el capítulo número 93 de "Generación 98'".

Y es que luego de que Martita (Daniela Ramírez) le confesara a Gonzalo (Nicolás Oyarzún) que es virgen a sus 42 años de edad, la enfermera tuvo su primera vez con su eterno enamorado.

"He esperado toda mi vida para esto"

El exmarido de Javiera (Paloma Moreno), le preguntó a Martita por qué no le había contado antes y entendió su decisión.

Mientras el ingeniero servía una copa de champaña, la enfermera lo siguió, le tocó la espalda y se sinceró.

"He esperado toda mi vida para esto. He esperado 27 años para ser más exacta y ya no quiero esperar más", dijo Martita.

En ese momento, el hijo de Arturo (Francisco Reyes) le preguntó si estaba segura, ante lo que ella le respondió "absolutamente segura".

Finalmente, la pareja se dio un apasionado beso y Martita tuvo su primera vez con el hombre que ama desde que estaban en el colegio.

