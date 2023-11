"De algo sirvió": Yamila Reyna revela lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Diego Sánchez

13 nov. 2023 - 16:10 hrs.

La actriz e influencer argentina, Yamila Reyna, recientemente reveló qué hizo con el anillo de compromiso que le regaló Diego “Mono” Sánchez.

Cabe recordar que alcanzaron a estar comprometidos durante poco más de un año, cuando se produjo el quiebre de su relación luego de que se filtrara una conversación subida de tono entre Sánchez y una misteriosa mujer.

¿Qué hizo Yamila Reyna con el anillo de compromiso que le regaló el ‘Mono’ Sánchez?

En conversación con sus compañeras de “Hoy se Habla”, Yamila confesó qué hizo con el anillo que le dio Sánchez, asegurando que “yo tenía un anillo, pero ya no lo tengo. Mi anillo de compromiso lo vendí. No me iba a quedar con esa plata, no la quería”.

Posteriormente, reveló que, al ser ella una amante de los perros, donó el dinero que obtuvo por la venta del anillo a una fundación que se encarga de rescatar y cuidar a animales callejeros.

“Le di un buen uso. Tampoco es que tenía un Tiffany y doné millones, pero lo que le saqué, de algo sirvió”, agregó Reyna en el espacio.

Finalmente, la actriz se ganó aplausos, felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus compañeros del mencionado programa, por haber logrado superar una situación tan difícil mediante una obra altruista.

