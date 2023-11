"No sé cómo mirarlo": La reacción de Marco tras ver a Joselo a punto de besarse con Thiago en "Como la vida misma"

07 nov. 2023 - 22:10 hrs.

En el próximo capítulo de "Como la vida misma", veremos la reacción de Marco (Andrés Velasco) tras enterarse de que su hijo Joselo (Max Salgado) está enamorado de Thiago (Francisco Dañobeitía).

Recordemos que el episodio de este martes 7 de noviembre terminó de una forma dramática, con Marco interrumpiendo un beso que estaban a punto de darse Joselo y Thiago, y enterándose así que a su primogénito le gustan los hombres.

"No sé cómo mirarlo"

Si bien en el adelanto no vimos la conversación que tuvo Marco con su hijo, sí vemos los descargos que tuvo con su novia, Bea (Carmen Zabala).

A ella, en el siguiente episodio, le contará lo que vio y además un descarnado comentario, marcado por una "decepción", algo que intuía Joselo que pasaría y la razón principal por la que no quería contarle nada a su papá.

Marco contándole lo que vio a Bea

"Yo sé que no he sido un buen papá para el Joselo, y él para mí siempre fue mi campeón, mi orgullo. Hoy me enteré de algo que... ya no sé cómo mirarlo", le dirá.

Para calmar los ánimos, Bea le contestará: "Es el Joselo, tu Joselo, no importa de quien se enamore, no importa".

Sin embargo, Marco la encarará porque al parecer se habría dado cuenta de que ella ya estaba al tanto de esta información. "¿Tú sabías y no me dijiste nada?", le consultará, quedando pendiente la respuesta para el siguiente episodio.

