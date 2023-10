Ojo con tu celular: ¿Qué significa el pequeño orificio que aparece en la parte superior de tu Android?

29 oct. 2023 - 19:15 hrs.

Los teléfonos Android cumplen una serie de funciones en la actualidad. Lo más probable es que, al día de hoy, no sepas cómo operan todas ellas.

Lo anterior dice relación con que, cuando compramos un teléfono, pensamos instantáneamente en que tenga buena memoria, una cámara con alta resolución y que sea compatible con ciertas aplicaciones.

¿Qué significa el pequeño orificio azul de mi Android?

Si eres un usuario de Android, por ejemplo, puede que te hayas percatado de un pequeño orificio que se encuentra en la zona posterior de tu dispositivo (no es el de carga).

Este particular hueco, a simple vista, pareciera no aportar en nada al teléfono. Sin embargo, cumple un rol que quizás no sabías.

Antes que todo, debes tener en cuenta que este orificio viene integrado mayormente en los teléfonos más nuevos con sistema Android.

Este opera como un "condensador de llamadas", que tiene como principal objetivo ayudar a que tú y la otra persona que está al otro lado del teléfono no sientan tanto ruido ambiente.

Lo anterior sirve, por ejemplo, cuando estás en un centro comercial o viendo un partido en un estadio, con mucha gente a tu alrededor.

Las precauciones que debes tomar

Según El Comercio, una vez que identifiques este pequeño orificio, debes asegurarte de no intentar meter ninguna aguja o un objeto punzante en él.

Esto es porque podrías dañar el celular y eventualmente tener inconvenientes con tus llamadas (que se escuche entrecortado, por ejemplo).

Por último, si notas que las llamadas en tu teléfono no se escuchan de buena manera, lo recomendable es que contactes al servicio técnico de tu compañía y así resolver tu duda.

