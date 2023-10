Camila Nash complementa tratamiento médico con détox de alcohol: "Quiero ayudar a mi cuerpo a que esté lo mejor posible"

10 oct. 2023 - 22:01 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz, influencer y exchica reality, Camila Nash, reveló recientemente una drástica decisión que tomó para ayudar a complementar un tratamiento médico por una bacteria que afecta a sus riñones.

Es así como desde México contó que mantendrá un détox de alcohol durante tres meses, con el fin de tratar una rebelde pielonefritis, ocasionada por la bacteria Escherichia coli.

El tratamiento

Camila detalló en diálogo con Las Últimas Noticias, que “vengo arrastrando problemas de salud desde 2018 cuando tuve una pielonefritis (infección al riñón). Entonces, cada vez que me bajan las defensas tengo dolores, me dan cistitis y la paso mal”.

Añadió que “hace una semana fui a un doctor acá en México (país donde reside) y determinó que aún quedan rastros de la infección que tuve hace cinco años”.

Détox de alcohol

“Fue una decisión propia. Mientras dure el tratamiento, que son tres meses, no voy a tomar nada, porque quiero ayudar a mi cuerpo a que esté lo mejor posible. Me da miedo fallarme”, detalló la exchica reality.

Nash detalló que su médico le indicó un antibiótico potente, llamado Munorol, para combatir a la bacteria Escherichia coli, causante de la enfermedad.

“Yo no tengo problemas de alcohol, por suerte. Lo mío tiene que ver por un tema de salud”, cerró Camila.

