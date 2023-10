"Esto es inclusión": Niños sorprenden a Los Vásquez interpretando una de sus canciones en lengua de señas

10 oct. 2023 - 19:10 hrs.

Durante este fin de semana largo, se hizo viral en redes sociales un video en el que aparece un grupo de niños interpretando una canción de Los Vásquez frente al dúo musical.

La gran novedad de este clip que comenzó a circular en TikTok, es que los menores de edad interpretan la canción "No me quería" mediante lengua de señas chilena.

"No me quería" en lengua de señas

En un colegio de la comuna de Vallenar, en la región de Atacama, se realizó un festival llamado "Tu voz en mis manos", al cual fueron los hermanos Ítalo y Enzo Vásquez.

En este contexto, el recinto educacional, que cuenta con un modelo de integración en lengua de señas, tras escuchar a Los Vásquez sobre el escenario, sorprendió a los cantantes con el coro de niños.

Los Vásquez escuchando a los niños

Y es que los hermanos no esperaban que los más pequeños del colegio con sus manos interpretaran una de sus canciones más populares.

En TikTok el clip rápidamente se hizo viral, logrando gran cantidad de comentarios positivos de parte de los internautas que quedaron encantados con la presentación.

"¿Fui la única a la que le dieron ganas de llorar?", "esto es inclusión", "felicitaciones a todos los docentes", "esto realmente es inclusión", "me emocioné", "se me erizó la piel", "me emocioné, qué hermoso"; son parte de los mensajes que se encuentran en el posteo.

