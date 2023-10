"Yo quiero que sigamos como antes": La petición de Benjamín a psicóloga en medio del juicio en 'Como la vida misma'

10 oct. 2023 - 21:15 hrs.

En el capítulo de este martes 10 de octubre de "Como la vida misma" vimos la declaración que dio Benjamín (Alexander Tobar) frente a tribunales.

El pequeño está participando como testigo en el juicio que enfrentan sus padres, Alonso (Diego Muñoz) y Octavia (Ingrid Cruz), quienes buscan quedarse cada uno con la tuición completa de él.

Ir a la siguiente nota

El testimonio de Benjamín

En una sala de entrevistas apta para un niño, el pequeño fue entrevistado por la psicóloga, quien era monitoreada en todo momento por la jueza del caso, interpretada por Ana Luz Figueroa.

Benjamín, en un principio, no quería decir nada porque no quería perjudicar a ninguno de sus padres. Luego que la psicóloga lo calmara y le dijera que sus comentarios no tienen nada de malo, el pequeño comenzó a hablar, primero, de su papá.

Benjamín hablando con la psicóloga

"Mi papá es súper bacán, yo encuentro que es el mejor papá del mundo y todos mis compañeros me dicen lo mismo, porque me lleva almuerzo rico, me va a ver a todos los partidos y no le da lata jugar conmigo", dijo.

Luego, sobre su madre indicó: "Mi mamá antes trabajaba mucho y yo pensaba que no me quería tanto. Ahora que paso más tiempo con ella veo que me quiere mucho y que le gusta estar conmigo".

Tras decir esto, Benjamín se puso triste y dijo su petición. "Yo quiero que sigamos como antes, una semana con mi mamá, otra semana con mi papá. A mí me gusta vivir con los dos", sentenció.

Revisa el momento

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Como la vida misma