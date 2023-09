Comentario: "Nadie podrá salvarte" | Star Plus

25 sept. 2023 - 22:15 hrs.

Son múltiples las alarmas que han saltado en las comunidades psicológicas en torno al uso excesivo de las redes sociales (personificada en Tik-Tok). La masificación del multitasking y la proliferación de una generación que ha disminuido significativamente su capacidad de atención. Los 15 segundos de un reel de Tik-Tok pueden parecer una eternidad, y los teléfonos son, a estas alturas, una extensión completa del cuerpo. Las salas de cine se llenan cada vez más de luces azuladas de teléfonos impacientes.

La industria no ha ayudado mucho a disipar esto. Los servicios de streaming apuestan cada vez más fuerte por "películas algorítmicas". Netflix se ha convertido en un experto en crear películas con una estructura y ritmo que permitan la menor concentración posible del espectador. De ahí nacen cientos de películas que se cuelan en lo más visto, pero son olvidadas con facilidad. ¿Quién se acuerda del éxito momentáneo de Netflix estrenando en febrero?

Por eso nos sorprende gratamente cuando un director, bajo el alero de una gran distribuidora, se arriesga a crear algo que escapa de lo común. Una película distinta que, bien o mal ejecutada, ofrece novedad y un sello de autoría.

"Nadie Podrá Salvarte", del estadounidense Brian Duffield, se estrenó en Star Plus para Latinoamérica y es una historia a la que hay que echarle un ojo. No solo porque es una película de terror, con aliens y sabor a invasión hogareña, sino porque en sus 90 minutos (¡que vivan las películas cortas!) presenta una sola línea de diálogo.

No se asusten (al menos no hasta que aparezcan los aliens); uno comprende que una película sin diálogo puede resultar cansina o poco esperanzadora. Pero Duffield logra crear una frenética obra con un ritmo avasallador. Las palabras sobran; la comunicación lograda a través de las imágenes es suficiente, no solo para asustarnos, sino también para entender un subtexto genial. Pero ya vamos a eso.

Brynn es una joven que vive aislada en un vecindario hasta que unos ruidos la despiertan. Ahí comienza una película tipo "Home Invasión" claustrofóbica y rutilante, dando algunos de los mejores minutos del cine de terror del año. Con una actuación sublime de Kaitlyn Daver, de las mejores de 2023, aunque sabemos que la Academia tiene cierto desdén por el género, por lo que no la veremos entre las nominadas.

El personaje de Brynn es un personaje roto, que tiene un trauma que la aísla del mundo. Sin entrar en detalles sobre esto, la invasión extraterrestre sirve como detonante para sanar el alma mediante el dolor y el sufrimiento, en una idea muy católica de la salvación y de la recuperación de la paz.

"Nadie te salvará" no se refiere necesariamente a los alienígenas; se refiere también a un duelo o una culpa que acompaña constantemente y que, por más superada que esté, se mantiene latente y amenazante en nuestra garganta, como si de un nudo se tratara. Lo único que nos queda es aprender a vivir con estos fantasmas.

El duelo es uno de los tropos más usados en el género del terror; "Midsommar", "Pet Sematary" o "La Maldición De Hill House" son algunos ejemplos modernos. Pero el enfoque que le da Duffield es bastante fresco, sumado al fantástico manejo del ambiente opresor de una invasión doméstica, con un toque de ciencia ficción y todo lo bueno que tiene la crónica alienígena de antaño.

Lamentablemente, la película se desploma en un tercer acto pasmoso; por más que la idea sea buena, la ejecución es terrible. Un mal gusto hacia el final que no opaca para nada un primer acto terrorífico (en el buen sentido de la palabra) y mucho menos la valentía de crear una película para streaming sin diálogos.

La tentación de seguir una estructura cinematográfica para lograr vistas rápidas no puede nublar la creación avasalladora de jóvenes creadores que quieren innovar en obras. Prefiero una película deficiente, pero valiente, que una película correcta pero que se me olvide en una semana.