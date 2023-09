"No va a ser fácil": Magdalena Müller adelanta lo que viene con su personaje en "Juego de Ilusiones"

21 sept. 2023 - 15:10 hrs.

La actriz de "Juego de Ilusiones", Magdalena Müller, conversó con el programa digital "Alerta de Spoiler", de Mega, entregando detalles de cómo se vienen los próximos capítulos de la teleserie.

Como bien dice el título del programa, los actores invitados deben entregar algún tipo de adelanto de la teleserie, lo que en inglés se conoce como "spoiler".

Ir a la siguiente nota

Los "spoilers" de Magdalena Müller

Uno de los primeros adelantos que entregó Magdalena Müller en el programa tuvo que ver con el destino de su personaje, Sofía, revelando que se irá de la casa familiar.

En concreto, se irá a vivir con Ignacio (Felipe Contreras), su pareja y hasta donde sabemos, el padre del bebé que está esperando.

Magdalena Müller es Sofía en "Juego de Ilusiones"

El conductor del programa, Stavros Mosjos, le consultó cómo será la convivencia en esta nueva casa, reconociendo Magdalena que Sofía no se adaptará de la mejor forma de buenas a primeras.

"No va a ser fácil. Eso es lo que puedo decir. No va a ser fácil", partió diciendo, entregando luego detalles de las dificultades que podrá ella encontrar en su nueva residencia.

"Sofía no tiene un carácter muy livianito. Livianita de sangre no vendría a ser como la definición de Sofía (...) para Sofía eso va a ser un choque, ella muy acostumbrada a vivir en una casa grande, donde a ella la atienden todo el día (...) y acá llega a una casa donde ella está sola con Ignacio y no es fácil", acotó.

Revisa el programa completo

También puedes ver este programa en Spotify

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Juego de Ilusiones