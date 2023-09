"Acabo de pasarlo muy mal": Aylén Milla tuvo una fuerte reacción alérgica en medio de su viaje en Brasil

21 sept. 2023 - 13:10 hrs.

Aylén Milla publicó una preocupante imagen a través de sus redes sociales, tras haber contraído una reacción alérgica en medio de sus vacaciones en Brasil.

La exchica reality se fue a pasar unos días a la localidad de Ilhabela, a disfrutar de las altas temperaturas al lado de una paradisíaca playa.

Aylén Milla

La reacción alérgica de Aylén

Durante este miércoles 20 de septiembre, Aylén subió una historia a su cuenta de Instagram en donde aparece mirando directamente a la cámara, con su pecho y cara completamente rojos.

Sobre la foto escribió, "otra vez alergia al atún. Acabo de pasarlo muy mal... ahora estoy camino a Dior y pasé por la farmacia a comprar un antialérgico".

Historia de Aylén Milla

Luego la exchica reality subió otra historia en la que actualiza el estado de su alergia, reconociendo que ella presentía de que podía tener dicha reacción.

"¿Saben qué es lo peor? Que yo sabía me iba a caer mal (el atún). Hace dos días quería pedir atún, no lo hacía porque algo dentro mío me decía no", escribió.

Luego agregó, "¿y qué hizo Aylén? Fue contra su inner voice (voz interior) y pedí el atún. Como dice uno de mis libros favoritos: porque sabemos la verdad en 2 minutos".

Historia de Aylén Milla

