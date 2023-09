"Después de tantos años": María Jimena Pereyra y su esposa anuncian que están esperando un bebé

21 sept. 2023 - 09:05 hrs.

La cantante de nacionalidad argentina, María Jimena Pereyra, a través de sus redes sociales, realizó un sorpresivo anuncio, el cual tiene que ver directamente con su familia.

Lo anterior porque en su cuenta de Instagram, la cantante dio a conocer que junto a su esposa, Tania García, se encuentran esperando un bebé.

El embarazo de María Jimena Pereyra

María Jimena republicó un video en su cuenta de Instagram que subió Tania, en el que aparece una ecografía de la guagua que está gestando.

María Jimena Pereyra y Tania García

"Después de tantos años aquí estás pequeño/a. Sigamos creciendo juntos y más fuerte que nunca, María Jimena", escribió Tania encima del clip.

"Te amo mi vida, cuanta alegría", redactó por encima del video la cantante, manifestando de esta forma la felicidad que tiene frente a esta esperada noticia.

Una esperada noticia

Recordemos que en mayo de este 2023, María Jimena había dicho públicamente que tenía deseos de convertirse en madre junto a su esposa.

"Llevábamos 12 intentos de ser madres, de diferentes maneras, pero la cosa no funciona. Trato de ser la fuerte, que no se me note tanto la angustia o la decepción para darle la fortaleza a mi señora, porque sé que es ella que pasa por todo este proceso. Sé que muchas veces siente culpabilidad de que no esté funcionando", indicó en un programa de CHV en ese entonces.

Pereyra aseguró en dicho espacio televisivo que durante 7 años han intentado convertirse en madres, algo que finalmente lograron conseguir.

