Muere el cantante argentino Huguito Flores y su esposa en un accidente: Su hija de 3 años sobrevivió

Durante la madrugada de este jueves 21 de septiembre, la música de la cumbia argentina quedó en luto tras conocerse el lamentable deceso del cantante Huguito Flores, conocido por ser uno de los exponentes de la música guaracha.

De acuerdo al medio TN, Huguito falleció en un accidente automovilístico en el que también perdieron la vida su esposa, Carina Enríquez y su cuñado, Rubén Enríquez. En tanto, sobrevivió la pequeña hija del cantante, de 3 años, quien está con diagnóstico reservado.

El deceso de Huguito Flores

El mismo medio cuenta que Huguito y su familia estaban en la ruta nacional 34, en cercanías de la localidad de Garza, en Santiago del Estero, a bordo de su vehículo, cuando impactaron de frente contra otro auto.

Huguito y el resto de los ocupantes del vehículo fueron rápidamente auxiliados por testigos del accidente, quienes lo llevaron en dirección hacia el Hospital Regional. Lamentablemente, el cantante falleció en el camino.

"Esto es muy doloroso. Parece una película trágica. No se pueden evitar comparaciones, podemos nombrar otros artistas que han llegado a la cima y murieron como Koli Arce o Jorge Veliz. Ahora Huguito Flores también. Aunque Koli y Jorge estaban mal de salud, Hugo no. Pero este dolor es tan grande que hace recordar a esos momentos. Huguito era mi amigo. No solo trabajábamos juntos. Nos unía una sincera amistad", indicó el productor musical Alexis Gómez.

El artista de música guaracha iba en dirección a Buenos Aires, donde tenía agendado un show para este 21 de septiembre en la zona de José Clemente Paz.

En cuanto a los ocupantes del otro auto involucrado, se sabe que eran dos profesores que sufrieron lesiones producto del impacto, sin embargo, ninguna de gravedad. Aun así fueron trasladados al hospital Zonal de Garza donde permanecen bajo supervisión médica.

