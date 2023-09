Actores de "Yo soy Betty, la fea" se lanzan contra Cecilia Bolocco y afirman que fue la peor invitada

21 sept. 2023 - 14:10 hrs.

A más de 20 años del estreno de la teleserie "Yo soy Betty, la fea" y a meses de que se estrene una nueva temporada, los actores de la teleserie han estado conversando sobre lo que fue su experiencia grabando la exitosa producción colombiana.

En este sentido, Natalia Ramírez y Julio César Herrera, quienes dieron vida a Marcela y Freddy, dieron una entrevista al programa "Qué ha pasado" de Telemedellín.

Dentro del programa, a los actores le consultaron sobre algunas estrellas invitadas a la teleserie. Luego de que los intérpretes mencionaran a varias celebridades, le consultaron quién fue la persona con la que más sufrieron.

Natalia y Julio César coincidieron que fue Cecilia Bolocco la invitada con la que más les costó trabajar, pasando luego a contar la respectiva historia.

"La señora (Bolocco) estaba en el camerino, en el baño cambiándose, y se le cayó un brillante (aro). Se le cayó al inodoro", rememoró la actriz, revelando que Cecilia armó un escándalo de proporciones por dicha joya, teniendo que incluso llegar un fontanero a desarmar la taza del baño para encontrar el colgante.

"Tocó traer al plomero, desmontar, no sé qué, y se perdió el diamante y esa señora lloró, madreó (insultar)", sin resultado, puesto que el aro no fue recuperado.

Marcela de "Yo soy Betty, la fea"

Pero eso no fue todo, ya que Cecilia también tuvo una exigencia a la producción. "Hubo que hacerle un especial de 40 minutos donde ella era Betty la fea. Entonces el director de la novela, Mario Rivero, me dijo ‘Julio, dirija usted, yo me voy’ y se fue", recordó Herrera, siendo él quien tuvo que lidiar con la diva.

"Ella (Cecilia Bolocco) quería contar la historia de que ella era el patito feo y terminó siendo Miss Universo, y tuvo a Fernando (Gaitán, director de la teleserie), como 6 horas...", agregó Natalia, siendo calmada por Julio César quien interrumpió su relato indicándole que esa experiencia fue hace 20 años y que no vale la pena enojarse hoy por aquello.

