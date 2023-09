"¿Por qué en mi casa no pasan así?": Recolectores de basura causan sensación al vestirse con traje de huasa

17 sept. 2023 - 17:00 hrs.

Al parecer no hay persona que no se contagie con el espíritu deciocheno que reflota durante nuestras preciadas Fiestas Patrias. Y es que, ya sea que las personas deban trabajar o no, todos quieren hacerse parte de la celebración.

Precisamente, este fue el caso de unos recolectores de basura de la comuna de San Bernardo, quienes se han vuelto completamente virales a través de redes sociales tras trabajar vestidos con traje de huasa.

El equipo de Meganoticias.cl se contactó con la dueña del video, Tiare Valentina, quien accedió a compartir su registro.

"Son lo mejor"

La usuaria de TikTok subió un registro a su perfil, donde se puede ver a tres recolectores de basura vestidos con traje típico.

Los hombres causaron la risa de los vecinos del sector, sobre todo al realizar diferentes tipos de baile mientras subían los desechos domiciliarios al camión de basura.

"Son lo mejor", "muy divertido" y "¿Por qué en mi casa no pasan así", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

