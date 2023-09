Actores de 'Yo soy Betty, la Fea' confiesan que Cecilia Bolocco fue la invitada de la novela con la que mas "sufrieron"

16 sept. 2023 - 11:15 hrs.

Un momento que, sin duda, marcó un hito para la cultura pop latinoamericana fue cuando Cecilia Bolocco participó en “Yo soy Betty, La Fea”.

La exMiss Universo fue una de las flamantes invitadas dentro de la exitosa telenovela colombiana, estrenada en 1999 y protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Abello.

Ir a la siguiente nota

Sin embargo, no todo fue color de rosas, ya que en una entrevista realizada recientemente, los actores Natalia Ramírez y Julio César Herrera, quienes interpretaron a Marcela y Freddy, respectivamente, confesaron que Cecilia fue la invitada con la que más "sufrieron" cuando estuvo en la novela.

"¿Con quién más sufrimos? Yo creo que Cecilia Bolocco"

En una entrevista disponible en YouTube, la actriz Natalia Ramírez, conocida como "Marce" en la novela, y Julio César Herrera (Freddy), fueron consultados por "cuál fue el invitado con el que más sufrieron", a lo que Herrera respondió: "¿Con quién más sufrimos? Yo creo que Cecilia Bolocco". Por su parte, Natalia coincidió e inmediatamente sostuvo que fue con "Cecilia".

En esa línea, Natalia detalló que "fue Cecilia, pero voy a decir por qué. La señora (Bolocco) estaba en el camerino, en el baño cambiándose, y se le cayó un brillante (aro). Se le cayó al inodoro".

Al comentario anterior, Herrera recordó que "eso fue un mierdero. Literal".

"Literal. Tocó traer al plomero, desarmar todo, pero finalmente se perdió el diamante", explicó Natalia, agregando que "esa señora (Bolocco) lloró, madreó".

Posteriormente, Herrera recordó cuando "hubo que hacerle un especial de 40 minutos donde ella era Betty la fea. Entonces el director de la novela, Mario Rivero, me dice 'Julio, dirija usted, yo me voy' y se fue, y me dejó dirigiendo a mí".

"Es que ella (Bolocco) quería contar como esa historia de ella, de que ella había sido el patito feo y terminó siendo Miss Universo", agregó Natalia.

Todo sobre Cecilia Bolocco