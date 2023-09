"Me desbordé": La razón por la que Guido Vecchiola se negaba a hacer recordado comercial que recreó en 2023

16 sept. 2023 - 18:00 hrs.

En la previa a la celebración del 18 de septiembre, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) lanzó una nueva campaña para concientizar sobre los accidentes viales, que tuvo como protagonista al actor Guido Vecchiola.

En esta oportunidad, la organización recreó un antiguo spot de 1992, en el que Vecchiola interpretaba a un irresponsable conductor que manejaba tras consumir alcohol, lo que terminó en la trágica muerte de un joven.

Lo que no muchas personas saben, es que Guido vivió una experiencia similar en su juventud, que lo hizo rechazar, en primera instancia, su participación en la versión original de la campaña.

Han pasado 30 años y seguimos cometiendo las mismas imprudencias viales. Las buenas prácticas en las calles y carreteras pueden prevenir siniestros y salvar vidas.#NoMásMuertesEnElTránsito. Cuidémonos juntos estas fiestas para disfrutar un #18Seguro.??https://t.co/EIUL2YNyos pic.twitter.com/CaQmIt451p — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (@conaset) September 13, 2023

La tragedia que afectó a Guido Vecchiola

Fue en 2016, en el programa "Mentiras Verdaderas" en donde reveló que un año antes de grabar el spot tuvo un accidente. El neumático del vehículo se reventó y un compañero de curso que lo acompañaba perdió la vida.

Casualmente, tiempo después llegó al casting del comercial para un 18 seguro. "Yo tenía que manejar un auto, lo mismo que hice en el comercial. Veía un auto que venía en frente, me tiraba hacia afuera, atropellaba a alguien, yo me bajaba del auto y miraba a la novia", detalló.

Guido Vecchiola en el comercial de 1992 y en el de 2023

Asimismo, recordó la reacción que tuvo en aquella época. "Eso me llevó a lo que me había pasado a mí. Era muy reciente y me desbordé", señaló.

De hecho, el exmodelo se negó a ser parte de aquel proyecto en 1992, argumentando que era incapaz de interpretar la escena en cuestión. Sin embargo, tanto la directora como Carabineros le insistieron en que lo hiciera.

"Para mí la persona más importante era la mamá de mi compañero (...) Ella fue una de las personas que me enseñó algo muy bonito. Me vio llorando muy mal y lo único que hizo fue abrazarme y me dijo: ‘Guido, esto le puede pasar a cualquiera", relató.

Finalmente, se comunicó con la madre afectada para contarle la situación. "Ella tuvo nuevamente otro gesto y dice: ‘Guido, quién más que tú puede hacer este comercial, quién más que tú puede contar esta historia. Debes hacerlo’. Eso me liberó", sentenció.

