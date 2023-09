"No tengo nada de natural": Vesta Lugg muestra cómo se inyecta bótox y hace una profunda reflexión

15 sept. 2023 - 12:10 hrs.

La cantante chileno-canadiense, Vesta Lugg, mostró a través de sus redes sociales un procedimiento estético que se realizó recientemente en su rostro.

Lugg grabó un video para su cuenta de TikTok en un centro médico, en el que se inyectó bótox en su frente, sustancia que, según ella misma confesó, la viene utilizando desde hace cinco años, desde que tenía 23.

Vesta Lugg se colocó bótox

La también actriz partió realizando una reflexión en su video, en contra de las personas que cuestionan a quienes se someten a este tipo de procedimientos.

"'Vesta, tú eres tan natural, no te hagas esas cosas', 'para qué te vas a hacer esas cosas si eres tan natural', 'eres de esas bellezas naturales, por eso te queremos tanto, porque eres tan natural'", comenzó diciendo, citando los comentarios que le han hecho a lo largo de su carrera.

Vesta Lugg alistándose para ponerse bótox

Frente a esto aclaró que "me pongo bótox desde los 23 años, ¿o no doc? Para toda esa gente que me dice 'pero eres tan natural y tan buena, no haga esas cosas' (...) Me tiño el pelo, entreno dos horas diarias, me hago las uñas de mentira, mi bronceado es de mentira, mis arrugas no existen porque soy de mentira. No soy natural, no tengo nada de natural".

Luego de esta declaración mostró cómo su médico le inyectaba la toxina botulínica en el entrecejo, y al salir de la consulta continuó con su declaración.

Vesta Lugg colocándose bótox

"Mi punto es, sé que (los mensajes aludiendo a su naturalidad) nacen de un lugar bondadoso y ese tipo de comentarios están hechos en teoría para halagarme (...) eso de categorizar a las mujeres en la mujer natural y la mujer no natural (...) ¿La mujer natural merece respeto, pero la mujer no natural no merece respeto? Es incorrecto", aseveró.

"Tengamos mucho ojo con las palabras y cómo planteamos nuestras opiniones. No opinemos acerca de cuerpos ajenos", concluyó.

