Apple anuncia el lanzamiento del iPhone 15: Este será su precio en tiendas

Este 12 de septiembre se realiza uno de los eventos más esperados por los amantes de Apple: la empresa fundada por el inolvidable Steve Jobs presentará los nuevos productos que lanzará al mercado, entre los que se espera el anuncio del iPhone 15 y todas sus variables.

Pocas horas antes de su inicio, varias tiendas y usuarios de redes sociales adelantaron las novedades que podrían tener los modelos de smartphone que dará a conocer la reconocida compañía.

El evento, denominado Apple Wonderlust, será encabezado por el director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de la firma tecnológica, Tim Cook, quien a través de su cuenta de X publicó una imagen del Apple Park, ubicado en California (Estados Unidos) y en cuya instalaciones se desarrollará la ceremonia.

It’s almost Time! See ya soon! #AppleEvent pic.twitter.com/gy47f9ZBjU