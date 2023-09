¿Es malo dejar cargando el celular en la noche? Aquí tienes la respuesta

11 sept. 2023 - 20:30 hrs.

El teléfono celular se ha ido volviendo un artefacto tecnológico indispensable en la vida de las personas. Y es que en él podemos encontrar fotografías personales e, incluso, documentos de trabajo, que son necesarios en el día a día.

El que lo ocupemos en gran parte del día genera también que se descargue rápido. Es por este motivo que podemos ver a muchos llevando el cargador en un bolso o mochila, en caso de emergencia.

Ir a la siguiente nota

Sin embargo, existe la opción de que en algún momento no hayas tenido tiempo durante el día para poder cargar su batería. Aquí es cuando aparece la posibilidad de cargarlo en la noche, antes de irte a dormir.

Lo anterior, para asegurarte, por ejemplo, de que no se apague en la madrugada y no suene la alarma, o que no te pierdas una llamada importante.

¿Es malo dejar cargando el celular en la noche?

Probablemente, más de alguna vez te has preguntado si tu teléfono se puede llegar a sobrecargar si lo dejas así durante toda la noche.

Quizás también te has preguntado si gastas mayor cantidad de luz con dejarlo cargando por varias horas en la madrugada.

El medio, PC Magazine, indicó que los expertos están de acuerdo con que los teléfonos son más inteligentes de lo que pensamos.

Freepik

En esta línea, varios vienen integrados con chips protectores adicionales, los que garantizan que la batería de los aparatos no se sobrecarguen.

No obstante, si dejas el cargador conectado durante muchas horas al aparato, lo más probable es que estés gastando energía innecesariamente, sobre todo, si ya la batería está al 100%.

Si tienes alguna duda al respecto de la carga de tu celular, te dejamos un par de consejos a tener en cuenta:

Atención con las cargas lentas

Las cargas lentas podrían generar que tu teléfono genere algo de calor. Es por esto que algunos expertos aconsejan cargarlo sin la carcasa durante la noche.

Lo más importante es dejarlo sobre un mueble o alguna superficie similar y por ningún motivo bajo la almohada o sobre la cama.

Cables de imitación pueden ser perjudiciales

Otro factor a tener en cuenta son los cables de imitación, que pueden llegar a ser perjudiciales. Con cables de imitación nos referimos a que no son fabricados por el mismo de tu celular.

Unsplash

En este sentido, puede ocurrir que estos cables no cumplan con las especificaciones de tu celular, lo que puede llegar a afectar la vida útil de tu aparato.

Esto es lo mejor que puedes hacer

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que dejar cargando el celular toda la noche no es considerado algo negativo, pero sí lo sería utilizar el teléfono hasta que la batería se agote y cargarlo cuando ya esté apagado.

Es por esto que se aconseja no dejar que la batería llegue al 0% y recién cargarla, tomando el camino de la descarga parcial.

Aquí es cuando se recomienda conectar el teléfono antes de que solicite ingresar al modo de bajo consumo, el que dependerá del tipo de celular que tengas (iOS o Android).

Por último, lo ideal es que mantengas la batería de tu celular cargada entre un 30% y 80% para aumentar de esta manera su vida útil.

Todo sobre Consejos hogar