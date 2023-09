"No quiero acosarlo": Modelo Tamara Primus insiste en su amor por Alexis Sánchez e intento por reconquistarlo

12 sept. 2023 - 04:17 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo uruguaya y exchica reality, Tamara Primus, reiteró su amor por Alexis Sánchez y que está en planes de reconquistar el corazón del goleador histórico de La Roja.

Cabe recordar que la influencer reveló hace algún tiempo que hace años mantuvo una relación con el Niño Maravilla y que su fin es recuperarlo.

Insiste en su amor

La mujer de 35 años nuevamente mostró su interés amoroso por el máximo goleador de la Selección Chilena.

"Yo siempre fui bastante reservada con la relación que teníamos, en ese entonces éramos muy chicos. Él era muy cercano y me ayudaba a tomar decisiones. Cuando decidí hacer mi vida acá, por mucho tiempo no supe nada de él. Ahora, que mi vida está muy estable, lo vi en TVN en una entrevista y quedé completamente enamorada", afirmó en conversación con AS.

Segunda oportunidad

La modelo uruguaya reveló que intentará jugársela por la posibilidad de estar en una relación con el futbolista que milita en el fútbol italiano.

"Es un hombre increíble, me volví a enamorar y ahora me la voy a jugar yo. La primera vez se la jugó él, fue a Argentina en medio del caos, porque él ya era una figura pública, y ahora decidí jugármela yo, más allá de lo que la gente pueda pensar", contó.

La exchica reality reveló que no ha tenido contacto con el delantero. "No, la verdad es que no. No he tenido noticias directas, pero mis sentimientos no han cambiado".

"No quiero acosarlo, yo creo que ya fue demasiado lo que hice y hasta acá llego. Estoy segura que algo supo y ahora es su decisión", cerró Tamara.

