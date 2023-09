Avance exclusivo de "Como la vida misma": Octavia insistirá en tener la tuición completa de Benjamín

11 sept. 2023 - 21:15 hrs.

Dentro de los próximos capítulos de "Como la vida misma", el conflicto entre Alonso (Diego Muñoz) y Octavia (Ingrid Cruz) por la tuición de Benjita (Alexander Tobar) irá al alza.

En un adelanto exclusivo de la teleserie, veremos que el cumpleaños de Alonso podría ser el gatillante de un verdadero drama entre él y su ex.

Un caótico cumpleaños

Sole (Sigrid Alegría) querrá organizar una fiesta sorpresa para su marido. Se pondrá en contacto con todos sus amigos y, por supuesto, no podrá faltar en la celebración el pequeño Benjamín.

En el compacto de escenas, vemos que Sole, a sabiendas de que Octavia no tiene la mejor opinión de su familia, la llama para sugerirle que ella puede ir a buscar a Benjamín al colegio y así él podrá sorprender a su padre en el cumpleaños.

Octavia insistirá en tener la tuición completa de Benjamín

Si bien no vemos la respuesta que le dará Octavia, en el mismo avance aparece Benjamín en la fiesta, llevándole la torta a su progenitor. Hasta ahí todo va bien... pero su madre en medio de la celebración se lo querrá llevar.

Esto provocará un férreo rechazo de Benjamín, que incluso llevará a la madre de Alonso, Malú (Coca Guazzini), a tener una seria conversación con su exnuera.

"No necesita volver a ver a sus padres sacándose los ojos. No necesita que lo saques a la fuerza de la gente que él quiere. Si tú lo separas de Alonso, no te lo va a perdonar nunca", le dirá. Ya te lo contamos, ahora acomódate y ve tú mismo el avance de escenas exclusivo de Mega.

