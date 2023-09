Interpretó al Presidente Boric en su etapa adolescente: "Chico Eléctrico" debutó como actor en 'Elegidos'

11 sept. 2023 - 09:10 hrs.

Durante el último episodio de "Elegidos", emitido la noche de este domingo 10 de septiembre, el protagonista fue el Presidente Gabriel Boric.

El mandatario hizo un repaso de su vida, la dictadura y también su experiencia como líder estudiantil, camino que lo catapultó primero como diputado y luego a ocupar la presidencia.

Una de las particularidades que tiene "Elegidos" es que, a medida que los protagonistas de cada capítulo hablan sobre su vida, se efectúan recreaciones del relato, con actores que tienen similitudes con los expositores.

En el capítulo del Presidente Gabriel Boric se ocupó a diferentes actores, y quien dio vida a la versión adolescente del mandatario fue nada más ni nada menos que Joseph Rivas, el joven que se hizo conocido en la Teletón del 2022 como el "Chico Eléctrico".

Durante el documental, Joseph personificó al Boric que comenzó a tener los primeros vínculos con la política cuando estaba cursando su educación escolar.

En una entrevista previa que dio Joseph Rivas al diario El Mercurio, el joven expresó que "siempre he querido ser actor, pero por el problema que tengo (cefalitis) pensaba que no podía porque las escenas me iban a salir movidas".

Recordemos que Joseph padece de una enfermedad neurológica que le provoca movimientos involuntarios en todo su cuerpo.

Sobre si pudo hablar con el Presidente Boric tras participar en "Elegidos", Joseph Rivas explicó que no, aunque al mandatario ya lo conoce, puesto que en la Teletón 2022 mantuvo una charla con él. "Esa vez conversamos y fue muy simpático conmigo, pero nada más", cerró.

