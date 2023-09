"No había conocido nunca a una mujer como tú": La impactante declaración de Gonzalo a Martita en 'Generación 98'

05 sept. 2023 - 23:30 hrs.

Un nuevo capítulo de "Generación 98", la exitosa teleserie nocturna de Mega, se emitirá el miércoles 6 de septiembre, a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

En el avance, Martita (Daniela Ramírez) se encontrará en aprietos luego de que la directora de la casa para adultos mayores donde trabaja, le pida investigar sobre la denuncia por consumo de drogas dentro del recinto.

Loreto será chantajeada

En tanto, Loreto (Ignacia Baeza) estará enrabiada luego de que, mediante un mensaje anónimo, le llegara la grabación del íntimo encuentro que tuvo con Vicho (Simón Pesutic) en su restaurante.

Su hijo Sebastián (Lucas Maffei) le enrostrará el hecho de haberse excedido con el alcohol y por besarse con Tomás (Felipe Rojas).



Tomás, en tanto, le pedirá a Paula (Josefina Montané) que no se vuelva a juntar con sus amigos y que Gabriel (Beltrán Izquierdo), el hijo de ambos, no vea a Cota (Luz Valdivieso).

Después, Loreto hablará con Vicho para contarle que alguien la está chantajeando. "Tú sabes mejor que yo quién te podría querer cagar", le dirá el joven.

Las palabras de Gonzalo a Martita

Por otra parte, Juanjo (Nicolás Poblete) llegará temprano a casa y le dirá a Valentina (María Gracia Omegna) que el domingo debe realizar un viaje a Temuco.

Luego de que Javiera (Paloma Moreno) no llegara a la reunión por la inversión de Punta Virgen, Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas) la visitará en su casa, instancia en que la economista le expresará que no está interesada en el negocio.

Finalmente, Gonzalo (Nicolás Oyarzún) le hará una impactante declaración a Martita. "Me encontré contigo y la persona en que te transformaste me deslumbró. No había conocido nunca a una mujer como tú", le confesará.

