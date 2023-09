"Las cámaras del aeropuerto mostrarán la verdad": Anita Alvarado muestra lesiones tras lío con funcionario de la PDI

03 sept. 2023 - 10:51 hrs.

La conocida figura del espectáculo, Anita Alvarado, se refirió, esta vez en su cuenta de Instagram, al lío que vivió en el aeropuerto de Santiago, tras agredir a un funcionario de la PDI.

Tras el hecho, la mujer quedó retenida por varias horas e incluso se le aplicaron medidas cautelares.

Tras horas de silencio, envió un mensaje a sus seguidores por sus redes sociales.

¿Qué dijo Anita Alvarado?

“Estaba acompañando a mi amiga corriendo a que pudiera tomar su vuelo porque se nos pasó la hora. Con la adrenalina pasé accidentalmente a un lugar donde no podía ingresar”, dijo para comenzar.

Agregó que “así quedé (muestra tres fotos) por el mal trato de un funcionario de PDI, el cual me trató como Delincuente y Criminal, tirándome al suelo y con la caída moviéndome el hueso de la muñeca y dejándome con varios moretones en partes de mi cuerpo sin contar los dolores que me dejo en la cervical los cuales me tengo que ir a ver mañana”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anita Alvarado (@anitaalvaradom)

No se quedó ahí y añadió que “(fue) un hombre más grande que yo, una mujer que no merecía este trato. NO soy ninguna víctima, pero tampoco una criminal. Lo más impresionante es que ellos fueron los que mandaron el comunicado a la prensa”.

Para cerrar, expuso que “las cámaras del aeropuerto mostrarán la verdad y quién empezó con los malos tratos”.

