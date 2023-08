"No me hace feliz": Este es el drástico cambio de vida que planea Aylén Milla

31 ag. 2023 - 08:00 hrs.

Aylén Milla tomó una drástica decisión. La conocida fashionista y modelo argentina informó en una historia de Instagram que estará vendiendo gran parte de su clóset.

Según explicó la empresaria, la decisión la tomó después de tener una prolongada charla con una amiga, que coincidentemente trabaja para una marca de lujo en París.

Aylén Milla / Instagram

"No me hace feliz"

A pesar de que las prendas y las tendencias abundan en la vida de la argentina, la joven tomó esta nueva y drástica decisión como un mecanismo para alcanzar su felicidad.

"Pretendo mudarme y quiero vivir más liviana, estoy chata", escribió en una de sus historias. "Para qué quiero esta especie de mall en mi casa si no me hace feliz", añadió la joven en otro de los videos.

Según contó y mostró, actualmente vive con un “exceso” de prendas, como pantalones, faldas, shorts y diferentes artículos que ya no utiliza, mientras que otros ya no lo quedan.

"Hay cosas que no me favorecen"

Actualmente, Aylén está cursando estudios de asesoría personal, en el que aprende sobre los colores, talles y formas que favorecen a los diferentes cuerpos, y espera hacer de este "purgatorio de ropa", su primera experiencia.

"Con mi curso de asesoramiento personal, estoy entendiendo que hay cosas que no me favorecen, que no me quedan, que no van más conmigo. Así que seguiré vendiendo la mitad del clóset", expresó.

Su nueva filosofía

"Mi conclusión es que quiero vender la mitad de las cosas y quiero vivir con menos", aclaró la modelo, quien además aseguró que siempre tuvo esta creencia, solo que después de ser diagnosticada con cáncer, se ha vuelto "mucho más fuerte".

Por ahora, su plan es dejar los excesos y vivir con un número de prendas determinado, las que estará rotando continuamente, para luego renovarlas después de un año, por ejemplo.

