"Me duele mucho": Helhue Sukni tuvo un accidente doméstico que la llevó hasta la clínica

La mediática abogada chilena con raíces árabes Helhue Sukni sufrió de un accidente doméstico que la llevó directamente a la clínica.

Así lo contó la propia Sukni a través de su cuenta de Instagram, plataforma en la que está cerca de llegar al millón de seguidores.

El accidente de Helhue

De acuerdo a lo que reporta Publimetro, la abogada tuvo un accidente casero que la dejó con su mano hinchada, con tanto dolor que incluso no podía dormir.

"Amigos, estoy en la Clínica Alemana porque ayer (lunes 28 de agosto) me caí y no dormí en toda la noche", partió señalando Sukni en historias que subió este martes 29 de agosto.

Si bien creía que en un principio la caída la había dejado con un esguince en su muñeca, lo cierto es que los médicos le dijeron que podía tratarse de una fractura.

"Me siento como el hoyo y me duele mucho", lamentó la abogada, expresando además su preocupación frente a otras mujeres que puedan pasar la misma situación que ella, pero que no tengan una condición económica para pagar por atención.

Al respecto, hizo una reflexión que incluyó incluso al Presidente Gabriel Boric. "Esto mismo le puede estar pasando a una mujer de 57 años que no puede venir a una clínica y que la atiendan de inmediato, por eso voté por Boric, espero que arregle la hue... y que la arregle de verdad", cerró.

