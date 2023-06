¿Exageró? Carol se puso furiosa al ver a sus amigos Bruno y Pía besándose en "Como la vida misma"

23 jun. 2023 - 21:06 hrs.

Un tenso momento fue el que protagonizó Carol (Octavia Bernasconi) en la teleserie "Como la vida misma", que Mega emite de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas.

Resulta que Carol vio justo el momento en que sus amigos Bruno (Andrew Bargsted) y Pía (Sol Parga) se dieron un romántico beso en la vía pública.

El enojo de Carol

Esta escena cargada de amor se dio justo luego de que Carol conversara con Bruno y Pía —por separado— sobre los sentimientos que tiene el personaje de Bargsted por ella.

Al verlos besándose, Carol increpó a Pía: "Cuando te pedí ayuda para que me ayudaras con el Bruno me dijiste que no. Y ahora me di cuenta por qué. Después me estás diciendo que yo soy la hipócrita".

Carol vio a Bruno besándose con Pía

"Y tú, me haces la tremenda declaración y después vas y te metes con mi mejor amiga", agregó, esta vez dirigiéndose a Bruno, quien justo antes le había dicho que le gustaba.

"No puedo creer que me hayan hecho esto", cerró diciendo Carol, ante un impávido Bruno, quien no entendía nada y solo se le ocurrió decir: "¿Qué te hemos hecho?".

Revisa la escena

