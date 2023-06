"Nunca había tenido tanta pena en mi vida": Hija de Vale Roth fue operada a 13 días de su nacimiento

23 jun. 2023 - 13:00 hrs.

Durante la mañana de este viernes 23 de junio, la bailarina Valentina Roth actualizó el estado de salud de Antonia, su hija que nació hace 13 días.

Roth reveló que durante la jornada de este jueves 22, la pequeña fue operada y por aquello se había desaparecido durante el día de sus redes sociales.

La operación de la hija de Valentina Roth

"Ayer desaparecí porque estaba con la cabeza solamente con la Antonia, toda mi energía para ella, estuve doce horas con ella, aunque casi siempre estoy todo ese tiempo", partió diciendo en la historia que grabó desde su vehículo.

Luego explicó que a su retoña "la operaron ayer. No quise contarlo, porque ustedes saben que hay gente mala en todos lados y tira sus malas vibras, así que no quería que se supiera cuándo la iban a operar".

Afortunadamente, la cirugía salió bien y Valentina ha podido seguir visitando a su pequeña en la clínica donde se encuentra internada.

Valentina Roth y su hija

"Salió bien. Obviamente, la Anto tenía un poco de molestia, de dolor y me quedé todo el día y la tarde con ella. Igual estaba afectada, tenía mucha pena. Creo que nunca había tenido tanta pena en mi vida", aseveró.

Vale Roth también agradeció al personal de la clínica donde está internada la pequeña, ya que durante la noche le mandaron un video de Antonia, en vista de que Valentina no puede pernoctar allí.

"Uno no puede quedarse en la noche a dormir y la vi mucho mejor que cuando yo me fui, así que me tranquilicé bastante", sentenció.

