"Ahora estoy muy a gusto": Hija de Camilo Sesto habla de su transición por primera vez

12 jun. 2023 - 20:00 hrs.

La hija de Camilo Sesto ofreció declaraciones sobre su transición revelando cómo descubrió su nueva identidad en el género femenino bajo el nombre de Sheila Devil.

En una entrevista, exclusiva y registrada en video por Europa Press, sostuvo que no entiende por qué hay preocupación por su nuevo estilo, que incluye la ausencia de sus dientes y pelucas. Negó estar bajo tratamiento con hormonas, algo que ya se informó semanas atrás.

Ir a la siguiente nota

La hija de Camilo Sesto habla de su transición

La hija de Camilo Sesto jugó con las palabras para explicar que se encontraba “bien de lo que se dice, dice de lo que sé bien”. De forma similar, explicó lo cómoda que se siente con su físico actual.

“La verdad me sentía más ‘agresivón’ en mi personalidad (...) consideraba que era mi lado masculino, pero cuando me he revisado más profundamente (he sentido): ‘No es que realmente eso no es’”.

Camilo Blanes habló sobre su transición a Sheila Devil

El hijo de Camilo Sesto dijo que es del “sexo que siempre he sido” pic.twitter.com/0rWmPdFQPT — FreddyParedes (@freddyp44055243) June 12, 2023

Añadió: “No, yo soy del sexo que siempre he sido (...) Me ha costado rato, pero la verdad es que ahora estoy muy a gusto. Lo siento, si a alguien le molesta, pues a lo mejor se tiene que ver al espejo un poco más, quererse a sí misma o mismo (...) Yo lo siento, yo solo hago lo que puedo hacer”.

Los problemas de salud de la hija de Camilo Sesto

A sus 39 años, Sheila preocupó a sus seguidores por mostrarse cambiada física y mentalmente, con su dentadura destrozada y su nuevo nombre.

Camilo Blanes habla fuerte y claro en medio del pedido de auxilio de Lourdes Ornelas. Fuente: (Europapress) pic.twitter.com/aqULVrEGW4 — Show España (@ShowEspana) June 10, 2023

Uno de los episodios más alarmantes registrado por los medios fue cuando tuvo que ser atendida por una unidad de emergencia en su casa. Una fuente cercana a su madre, Lourdes Ornelas, aseguró que en ese momento ella “consiguió alejarlo de todo lo nocivo en su vida”.

Todo sobre Famosos