Jennifer Lopez saca aplausos con estilo de los años 70: vestido túnica, pantalón acampanado y zapatos de plataforma

Jennifer Lopez sigue dando clases de moda con sus recientes salidas en California, donde se asentó tras casarse con Ben Affleck. Los paparazzi la fotografiaron caminando por West Hollywood mientras hacía compras para decorar su nueva mansión y almorzando con sus hijos Emme y Max.

La cantante y actriz sorprendió con un atuendo que hace guiños a la moda de los años 70. En una primera salida, eligió un pantalón marrón de bota acampanada de tres tonos, con un top blanco.

Pero además lució unos zapatos blancos de plataforma, lentes de sol y su cabello suelto con ondas naturales, reseña Daily Mail. Complementó con accesorios dorados (zarcillos, pulsera y reloj) y una cartera tipo baúl del mismo color del pantalón.

Jennifer Lopez was spotted furniture shopping in Los Angeles today pic.twitter.com/xfLMushb28

Este fin de semana, se dejó ver con un vestido túnica estampado y plataformas para ir a almorzar con sus hijos. Esta vez llevó un bolso Hermes rojo, que le dio otro toque de glamour a su atuendo, destacó el portal inglés.

Jennifer Lopez furniture shopping in Los Angeles today (June 10, 2023) pic.twitter.com/7KVk0jL8YO

Desde que adquirió su lujosa mansión a Jennifer Lopez primero se le vió con sus hijos, Max y Emme, cuando iban a almorzar en celebración por la vivienda, valorada en más de 60 millones de dólares.

Además, antes de ser captada con su look vintage, la estrella de 53 años también fue fotografiada luciendo un atrevido vestido VGOLD Chambray de Valentino, que combinó con unas botas de cuero negras Gucci.

Por estar siempre muy a la moda, JLo se gana los halagos de todos. Para el vestido Valentino, la estrella de las "Estafadoras de Wall Street" eligió llevar el cabello recogido dejando dos mechones sueltos.

Jennifer Lopez was seen in Los Angeles today (June 5, 2023) pic.twitter.com/6TsCMNjym0