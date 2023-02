El emotivo video de Jennifer Lopez en el cumpleaños 15 de sus hijos: Así han crecido Emme y Max

Jennifer Lopez está más que orgullosa de sus hijos gemelos Emme y Max Muñiz, a quienes les dedicó unas hermosas palabras y un emotivo video en su cumpleaños número 15, donde se aprecia cuánto han crecido los adolescentes.

Max y Emme nacieron el 22 de febrero de 2008, cuando JLo y Marc Anthony llevaban tres años de matrimonio. El salsero y la actriz se separaron en 2011, cuando los gemelos eran unos chiquillos y el divorcio se concretó en 2014.

Marc Anthony’s Kids: Facts About His 6 Children & One On The Way With Wife Nadia Ferreira https://t.co/9JTppAQCE8 pic.twitter.com/JdeSaZXXjD

Ahora los quinceañeros suelen compartir gratos momentos con los hijos de su padrastro Ben Affleck, actual marido de la "Diva del Bronx". Además, esperan un hermanito menor, pues su padre artista se acaba de casar con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, quien está embarazada.

Jennifer Lopez publicó un video en su cuenta de Instagram con un recuento en imágenes de la vida de sus hijos, al son de la canción “Fifteen" (Quince), interpretada por Taylor Swift.

“Feliz cumpleaños a mis hermosos y brillantes cocos. Estoy muy orgullosa de ustedes dos en todos los sentidos. ¡Traen tanta alegría y felicidad a mi corazón y mi alma! Los amo para siempre y más allá”, escribió la protagonista de “Marry me”.

También publicó en Twitter el mismo mensaje, junto a una imagen de los jovencitos soplando las velas de su pastel de cumpleaños.

Happy birthday to my beautiful, brilliant coconuts 🥥🥥 I am so proud of you both in every single way. You bring so much joy and happiness to my heart and soul. I love you beyond forever 🤍🤍♾️♾️ HAPPY BIRTHDAY 🎂🎂 #Twins pic.twitter.com/BX3dNm3dFK