"No es que yo quisiera decir eso": Ignacia Antonia se refiere a su comentado backstage del Festival junto a Polimá

27 feb. 2023 - 10:05 hrs.

Un comentado momento fue el que protagonizó la influencer Ignacia Antonia durante el Festival de Viña del Mar, en el cual estuvo encargada de realizar pequeñas cápsulas tanto para televisión como redes sociales.

Todo ocurrió durante la quinta noche del evento, durante la madrugada del viernes 24 de febrero, solo minutos antes de que comenzara el show de Polimá Westcoast.

El criticado backstage de Ignacia Antonia

Desde la puerta del camarín del artista chileno, Ignacia Antonia fue contactada por los periodistas que hacían uno de los backstages del certamen.

La influencer en su despacho lo único que dijo fue "y aquí, desde el camarín del 'Poli' les cuento que él ya se encuentra en el escenario".

Internautas cortaron este momento y lo hicieron viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones y también críticas al rol de la joven comunicadora.

La respuesta de Ignacia Antonia

En su cuenta de TikTok, Ignacia Antonia grabó un reto viral, el cual consiste en explicar distintos momentos de su vida que la "mantienen humilde".

Uno de estos episodios fue justamente el del backstage del Festival, reconociendo que dijo todo aquello porque esa fue la instrucción que recibió.

"Cabe recalcar que no es que yo quisiera decir eso. Por el audífono que yo traía acá, me dijeron: ‘repite esto’, y como 50 veces me dijeron: ‘tienes que decir esto, solo esto’ así qué bueno", indicó,

Al finalizar el clip, en el cual también aparecen otros momentos de su vida como cuando se tomó una foto con mucho maquillaje y lanzó una canción, pidió a sus seguidores que "no me dejen hacer cosas estúpidas, por favor, ya no quiero tener más momentos humildes".

