"Están pasando tiempo juntos": Revelan detalles del supuesto romance entre Shakira y Lewis Hamilton

Los primeros reportes sobre la relación entre Shakira y Lewis Hamilton comienzan a aparecer. Recientemente, un informante de la revista People contó en exclusiva detalles del acercamiento entre la cantante y el deportista dando por hecho el supuesto romance entre ambos.

Esta nueva información se conoce tras la visita de la intérprete de “Acróstico” a Barcelona. Sus fanáticos se han mantenido atentos a sus movimientos, pues reconocen un acercamiento poco usual entre ella y el piloto de Fórmula 1.

Según el informante de People, se encontraban en la etapa de “conocerse” y “coquetear”. En palabras textuales aseguró: “(Las cosas están) Divertidas y coquetas (...) Están pasando tiempo juntos y en la etapa de 'conocerse’”.

Este mismo testimonio llegaría para complementar una serie de rumores sobre una escapada romántica de Shakira y Hamilton. Según el famoso periodista Jordi Martín, conocido por develar datos exclusivos de la barranquillera y Piqué, luego del Gran Premio de F1 en España, la pareja viajó a Francia para pasar tiempo juntos.

Shakira with Lewis Hamilton, Mustafa, Daniel Caesar, and Fai Khadra in Barcelona. pic.twitter.com/MSV7X5HJeH