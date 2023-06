La foto de Shakira y Lewis Hamilton entre tragos, amigos y abrazos: Así celebraron el podio del piloto en Barcelona

El supuesto romance entre Shakira y Lewis Hamilton tiene nuevas evidencias. Recientemente, la intérprete de “Acróstico” aterrizó en Barcelona y acompañó al piloto de Fórmula 1 durante su participación en el Gran Premio de España 2023.

Tras la pista, en la que Lewis Hamilton obtuvo un segundo lugar, ambos se encontraron para celebrar junto a otros amigos. En medio de esto, una foto evidenció la cercanía que existe entre ambos.

Ir a la siguiente nota

Los encuentros entre Shakira y Lewis Hamilton ocurrieron el pasado domingo 4 de junio a lo largo de la tarde y noche. Según el portal La República, la artista dejó a sus hijos, Sasha y Milan, a cargo de Gerard Piqué en su residencia en Barcelona para poder asistir al evento de la F1.

Nice to be back in Barcelona! pic.twitter.com/OaE4Sg15I3