¿Le dio buena suerte?: Shakira regresa a Barcelona para apoyar a Hamilton que logró el podio de la F1

El Grand Prix de este domingo tuvo una invitada de honor: Shakira volvió sorpresivamente a Barcelona para presenciar la carrera desde el palco de Lewis Hamilton, destacado corredor de la Fórmula 1 con el que se le ha vinculado amorosamente durante las últimas semanas.

Durante el último tiempo, han nacido fuertes rumores de un posible vínculo romántico entre la cantante colombiana y el deportista de 38 años.

Hace unos días, ambos fueron captados paseando en algunos sectores de Estado Unidos, sobre todo Miami.

Y pareciera ser que los rumores son ciertos. Shakira subió una fotografía en sus redes sociales en el palco de Mercedes-Benz, marca por la que corre Hamilton.

"Qué bueno es estar de vuelta en Barcelona", posteó la artista, acompañada de una fotografía en donde se puede ver la pista.

Nice to be back in Barcelona! pic.twitter.com/OaE4Sg15I3