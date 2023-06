Shakira busca nueva mansión para resguardar a sus hijos: Afirman que estaría optando por una millonaria residencia

03 jun. 2023 - 19:00 hrs.

La polémica “privacidad” de los hijos de Shakira estaría a punto de recibir un nuevo cambio. Tras la petición de la artista sobre que los medios se mantuvieran lejos de los menores, la celebridad estaría planeando mudarse otra vez; ahora, a un lugar poco accesible para las lentes indiscretas de los paparazzis.

El nuevo dato fue expuesto por un informante del portal español El Nacional de Cataluña. Este aseguró que la intérprete estaría “harta” de las vulneraciones hacia los pequeños Sasha y Milan, por lo que decidió cambiar de hogar con el fin de resguardarlos.

La nueva mansión a la que apunta Shakira

El lugar que habría considerado Shakira para vivir sería Fisher Island, la lujosa isla de Florida, Estados Unidos, en la que viven millonarias celebridades. A este sitio solo puede accederse en helicóptero y por vía marítima.

Fisher Island una de las zonas más exclusivas de Miami con 1300 residentes es donde estaría la nueva mansión de Shakira.

Ella está buscando la aprobación de los vecinos que se tienen que reunir para decidir si la quieren como vecina.

Una de las ventajas de esta isla es que no se necesita salir para abastacerse o llevar a cabo actividades de la vida diaria. La BBC refiere que cuenta con supermercado, colegio hasta octavo grado, campo de golf de 9 hoyos, piscinas y más.

Según la reseña de El Nacional de Cataluña, estas drásticas medidas fueron tomadas por la ex de Gerard Piqué luego de que los medios hicieran caso omiso a su solicitud del pasado 15 de mayo, donde se pedía que los niños no fuesen perseguidos en su escuela, algo que no ha cesado desde que ingresaron a su nueva “High School”.

Pese a que se han desencadenado una serie de rumores en torno a la mansión específica en la que viviría ahora la intérprete de “Acróstico”, lo cierto es que aún no se ha corroborado la información.

Una fuente cercana al entorno de la colombiana afirma que Shakira "busca acabar con todo tipo de noticias a través del silencio”. Además, describieron su próxima casa como su lugar de “paz” y su “búnker”.

