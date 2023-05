"Intenté que no me veas llorar": Los versos que Shakira lanzó sobre su ruptura con Piqué en su nueva canción "Acróstico"

12 may. 2023 - 12:20 hrs.

La cantante colombiana Shakira lanzó este jueves 11 de mayo la canción "Acróstico", la cual se desmarca un poco de los temas que ha publicado últimamente, en los que disparaba contra su expareja, Gerard Piqué.

Especificamos que se desmarca solo un poco, ya que igual tiene ciertos mensajes sobre su vida privada, que hacen alusión a dicho momento de su vida.

Los mensajes de "Acróstico"

El videoclip de "Acróstico" está lleno de detalles tiernos, puesto que Shakira se representó a sí misma como una pajarita, que está con dos pequeñas aves bajo sus alas. Estos serían sus dos hijos, Sasha y Milan.

En la primera parte de la canción, la colombiana expone un suave mensaje hacia Piqué, reconociendo una bondad en él. "Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba", indicó.

También habla sobre lo que a ella le tocó vivir durante los meses más difíciles del quiebre. "Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos", aseveró en su canción.

Por último, y como mensaje final, realiza una potente reflexión sobre su separación, la cual si bien involucra a la familia que habían formado, no significa que esta se haya quebrado para siempre.

Videoclip de "Acróstico"

Lo anterior porque Shakira interpretó: "Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla", justo al cerrar su tema, uno de los más personales que ha lanzado en el tiempo más reciente.

Escucha la nueva canción de Shakira

